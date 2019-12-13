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Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' namıdiğer Rıza Soylu karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri, Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Soylu' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Soylu'su Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

13.12.2019 22:37 - Son Güncelleme: 13.12.2019 22:38
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

'Arka Sokaklar'da 'Rıza Soylu' karakterine hayat veren, ekranların başarılı ismi Zafer Ergin hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

Sevenleri, 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

Zafer Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

Zafer Ergin

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