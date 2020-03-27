Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin meğer göründüğü gibi değilmiş!
Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşırıyor. Meğer Zafer Ergin göründüğünden bambaşkaymış. Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır.
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' namıdiğer Rıza Soylu karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri, Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Soylu' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Soylu'su Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...