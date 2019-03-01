Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, usta oyuncu Zafer Ergin hakkındaki o gerçek çoğu hayranı tarafından bilinmiyor. Rıza Baba karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

01.03.2019 04:23 - Son Güncelleme: 01.03.2019 04:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





