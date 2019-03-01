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Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, usta oyuncu Zafer Ergin hakkındaki o gerçek çoğu hayranı tarafından bilinmiyor. Rıza Baba karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

01.03.2019 04:23 - Son Güncelleme: 01.03.2019 04:40
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, usta oyuncu Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin'i gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Zafer Ergin

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Zafer Ergin ve eşi Binnaz Ergin

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şoke etti! Rıza Baba meğer...

Zafer Ergin ve eşi Binnaz Ergin

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