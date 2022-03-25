Arka Sokaklar’ın Poyraz’ı Cenk Gürpınar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 38 yaşındaki Cenk Gürpınar’ın memleketi...
Arka Sokaklar'ın Poyraz'ı Cenk Gürpınar bakın kaç yaşındaymış! Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Poyraz karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Cenk Gürpınar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Acemi Cadı, Selena, Deniz Yıldızı gibi yapımlarda rol alan Gürpınar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. 38 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar "Cenk Gürpınar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gürpınar'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cenk Gürpınar'ın memleketi...
25.03.2022 21:11 - Son Güncelleme: 25.03.2022 21:11
Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Cenk karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Cenk Gürpınar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Poyraz karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Cenk Gürpınar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.
38 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar "Cenk Gürpınar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gürpınar'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.