Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın eşi ve yeni yaşamı şoke etti!
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı, Pınar Aydın'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran, ardından ekranlardan elini eteğini çeken Pınar Aydın, sessiz sakin bir hayat ve bambaşka bir hayat seçti. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve yeni yaşamı.
Onu hatırladınız mı? Önce bir döneme damga vuran bir yarışmaya katıldı, ardından Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fakat sonra birden ortadan kayboldu.
Takvimler 2004 yılını gösteriyordu. O dönemde ekranlarda yarışmaların saltanatı sürüyordu. Genç yetenekler keşfetmeyi amaçlayan müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye ile adını duyurdu Pınar Aydın.
Pınar Aydın, yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Sonradan Çevik ile yollarını ayırdılar. Pınar Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, O Hayat Benim gibi dizilerde kamera karşısına geçti. 2011 yılında da Dur Dedim adlı bir albüm çıkaran Pınar Aydın, sonradan daha sakin bir hayatı seçti. 31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile evlendi.
Peki Pınar Aydın şimdilerde neler yapıyor? Görünce çok şaşıracaksınız.