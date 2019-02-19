Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın eşi ve yeni yaşamı şoke etti!

Onu hatırladınız mı? Önce bir döneme damga vuran bir yarışmaya katıldı, ardından Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fakat sonra birden ortadan kayboldu.

Takvimler 2004 yılını gösteriyordu. O dönemde ekranlarda yarışmaların saltanatı sürüyordu. Genç yetenekler keşfetmeyi amaçlayan müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye ile adını duyurdu Pınar Aydın.