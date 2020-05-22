Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın ve eşi Harun Ovalıoğlu'nun çocukları tatlılıklarıyla hayran bıraktı
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Eşi Harun Ovalıoğlu evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, kısa bir süre önce de hamile olduğunu müjdelemişti. Son haliyle görenleri şaşırtan Pınar Aydın ve eşi Harun Ovalıoğlı kısa bir süre önce 2.çocuklarını da kucaklarına aldı. Uğur Berk verdikleri bebeklerinin yanı sıra çiftin Ayaz adında bir oğlu da bulunuyor. Pınar Aydın'ın çocukları tatlılıklarıyla hayran bırakıyor. İşte başta Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olmak üzere ünlülerin çocukları.
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterine hayat veren Pınar Aydın elini eteğini setlerden çekti. Akademi Türkiye yarışması ile hayatlarımıza giren Pınar Aydın, aşkı seçti ve Harun Ovalıoğlu ile evlenip sakin bir hayat süremeye başladı. 2 çocuk sahibi olan Pınar Aydın'ın oğlu Ayaz tatlılığıyla görenler kendisine hayran bırakıyor.