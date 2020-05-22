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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın ve eşi Harun Ovalıoğlu'nun çocukları tatlılıklarıyla hayran bıraktı

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Eşi Harun Ovalıoğlu evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, kısa bir süre önce de hamile olduğunu müjdelemişti. Son haliyle görenleri şaşırtan Pınar Aydın ve eşi Harun Ovalıoğlı kısa bir süre önce 2.çocuklarını da kucaklarına aldı. Uğur Berk verdikleri bebeklerinin yanı sıra çiftin Ayaz adında bir oğlu da bulunuyor. Pınar Aydın'ın çocukları tatlılıklarıyla hayran bırakıyor. İşte başta Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.05.2020 08:38 - Son Güncelleme: 22.05.2020 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





