Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri’ydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son haline bakın! Kayıplara karışan Uğur Pektaş...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş'ın üç yıl evli kaldığı Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir evladı oldu. Oğlunu kameralardan uzak büyüten Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken kendisi de bir anda ortadan kayboldu. Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun son hali ise yıllar sonra merak konusu oldu. Pektaş'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler ise ünlü ismi tanımakta zorlandı.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.
Ancak 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çiftin evliliği 3 yıl sürdü.
Boşandıktan sonra bambaşka hayatlar yaşayan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ikiliden Uğur Pektaş, bir anda kayıplara karıştı.