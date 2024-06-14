Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri’ydi! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son haline bakın! Kayıplara karışan Uğur Pektaş...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş'ın üç yıl evli kaldığı Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir evladı oldu. Oğlunu kameralardan uzak büyüten Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken kendisi de bir anda ortadan kayboldu. Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun son hali ise yıllar sonra merak konusu oldu. Pektaş'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler ise ünlü ismi tanımakta zorlandı.