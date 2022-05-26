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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor

Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor. Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile sosyal medya gündeminde. Adeta ekranda büyüyen Furkan'ın aklını başından alan sevgilisi bakın kim...

26.05.2022 12:46 - Son Güncelleme: 26.05.2022 12:53
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler ’aşk bacayı fena sarmış’ diyor

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler ’aşk bacayı fena sarmış’ diyor

"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" diyor...

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler ’aşk bacayı fena sarmış’ diyor

Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler ’aşk bacayı fena sarmış’ diyor

Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası verdi. Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler ’aşk bacayı fena sarmış’ diyor

Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

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