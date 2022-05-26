Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor. Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile sosyal medya gündeminde. Adeta ekranda büyüyen Furkan'ın aklını başından alan sevgilisi bakın kim...
26.05.2022 12:46 - Son Güncelleme: 26.05.2022 12:53
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sarışın afet sevgilisi bakın kim çıktı! Pozlarını görenler 'aşk bacayı fena sarmış' diyor.
"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" diyor...
Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.