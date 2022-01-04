Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel sırılsıklam aşık! ‘Güzel sevgilim’ dedi paylaştı biricik aşkını gören dönüp bir daha baktı
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sırılsıklam aşık! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle pozlarını bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sunan Furkan Göksel'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt ise güzelliğiyle dikkat çekerken iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. İşte Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt...
04.01.2022 18:03
- Son Güncelleme: 04.01.2022 18:19
2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel, sosyal medya hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Sevgilisiyle fotoğraflarını bir araya getirerek Instagram hesabından paylaşan Furkan Göksel, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" notunu yazdı.
Kader Bozkurt ise sevgilisinin paylaşımına "Seni çok seviyorum sen benim en büyük şansımsın. iyi ki varsın sevgilim" yorumunu yaptı.
Paylaşımın ardından genç oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kader Bozkurt, pozları da dikkatleri üzerine çekti.