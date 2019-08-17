Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)
13 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden şaşırtan veda... 13 yıldır diziye devam eden Arka Sokaklar'ın Metin Çoban'ı Furkan Göksel diziye veda ettiğini açıkladı. Dizinin kemik kadrosunda yer alan Furkan Göksel Türkiye'nin gözleri önünde büyüdü. Dizinin oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Arka Sokaklar oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.
17.08.2019 16:11
- Son Güncelleme: 17.08.2019 16:14
Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
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