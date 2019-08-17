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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)

13 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden şaşırtan veda... 13 yıldır diziye devam eden Arka Sokaklar'ın Metin Çoban'ı Furkan Göksel diziye veda ettiğini açıkladı. Dizinin kemik kadrosunda yer alan Furkan Göksel Türkiye'nin gözleri önünde büyüdü. Dizinin oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Arka Sokaklar oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

17.08.2019 16:11 - Son Güncelleme: 17.08.2019 16:14
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel diziye veda etti. Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)

Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)

Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)

Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel diziden ayrılıyor (Arka Sokaklar oyuncularının değişimleri)
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