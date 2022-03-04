Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un dünyalar tatlısı kızı Turna sosyal medyayı salladı! Bir de boyu kadar kızı var
15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Şevket Çoruh'un özel hayatı hakkında pek çok detay merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh, iki kız babası. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh şimdilerde dizi setlerine adım atıyor. 2018 yılında evlendiği Özge Çoruh'tan Turna adında bir kızı var. Şevket Çoruh'un minik kızı sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı.
04.03.2022 14:52 - Son Güncelleme: 04.03.2022 14:52
Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor. Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor.
2018 yılında da evlendiği Özge Çoruh'tan dünyalar tatlısı bir kızı var Şevket Çoruh'un. Çoruh ailesinin kızı Turna sevimliliğiyle kalpleri çalıyor.
İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.