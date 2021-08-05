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Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh şimdilerde dizi setlerine adım atıyor.

05.08.2021 15:15 - Son Güncelleme: 05.08.2021 15:15
Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor.

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Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor

İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.

Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

ESRA DERMANCIOĞLU VE KIZI REFİA

Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü
Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

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