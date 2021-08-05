Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Babasından sonra ekranlara gelecek annesi de ünlü

Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor

İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.