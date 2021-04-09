Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'u görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Mesut'u olmak üzere ünlülerin çocukları.

09.04.2021 09:21 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





