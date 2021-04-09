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Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'u görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Mesut'u olmak üzere ünlülerin çocukları.

09.04.2021 09:21 - Son Güncelleme: 09.04.2021 09:21
Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

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Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

1993–2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu evli kalan Şevket Çoruh'un bu evliliğinden Gülenay adında bir kızı var. İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

ESRA DERMANCIOĞLU VE KIZI REFİA

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim
Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış annesi de ünlü! Bakın kim

EMİNE ÜN VE DURU