Arka Sokaklar’ın Melek komiseriydi! Zeynep Beşerler’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı kendinden de ünlüymüş...

Kısa sürede gündem olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Beşerler'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Beşerler'in ünlü oyuncuyla kardeş olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.