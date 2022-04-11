Arka Sokaklar’ın Melek komiseriydi! Zeynep Beşerler’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı kendinden de ünlüymüş...
Alacakaranlık ve Ihlamurlar Altında gibi televizyon dizilerinde yer alan oyuncu Zeynep Beşerler, özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beşerler, bugün bir televizyon programına konuk oldu. Programda Ezel'de Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri için kendisine teklif götürüldüğünü fakat kabul etmediğini anlatan Beşerler, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Beşerler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Beşerler'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Beşerler'in ünlü oyuncuyla kardeş olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zeynep Beşerler'in kardeşi hangi oyuncuymuş...
11.04.2022 21:22 - Son Güncelleme: 11.04.2022 21:22
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Beşerler, bir televizyon programına konuk oldu.