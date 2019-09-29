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Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Komiser Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın herkesi şaşırtan son hali...

29.09.2019 05:14 - Son Güncelleme: 29.09.2019 05:21
Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı.

Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın herkesi şaşırtan son hali...

Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğur Pektaş

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