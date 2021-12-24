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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ıydı! Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar'ı canlandıran Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu'yla evlenerek Giresun'a taşınmıştı. Burada eşi ve iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Aydın, yıllar sonra gündeme geldi. Sosyal medyada son halini yayınlayan Aydın'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 40 yaşındaki Aydın için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. Öte yandan oyuncunun son hali, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Hiç değişmemiş' derken bir kısmı 'Tanıyamadım' ifadelerini kullandı. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

24.12.2021 23:03 - Son Güncelleme: 24.12.2021 23:03
Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

Akademi Türkiye yarışmasında şarkıcı olarak ünlenen Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi dizilerde rol aldı.

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Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

Müziği de oyunculuğu da bırakan Aydın, Harun Ovalıoğlu'yla evlenerek Giresun'a taşındı. Evli ve iki çocuk annesi biri olarak Giresun'da sakin bir hayat yaşayan Aydın, yıllar sonra gündeme geldi.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

Sosyal medyada son halini yayınlayan Aydın'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 40 yaşındaki Aydın için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Öte yandan oyuncunun son hali, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Hiç değişmemiş' derken bir kısmı 'Tanıyamadım' ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ıydı! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık kaldı herkes onu konuştu

İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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