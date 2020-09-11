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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın Özgür Ozan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaların bir gerçeklik payı olmasa da Özgür Ozan günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin eşleri.

11.09.2020 12:38 - Son Güncelleme: 11.09.2020 12:38
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Light Selami karakterleri ile vatandaşların hafızalarında yer edinen Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

ÖZGÜR OZAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Özgür Ozan'ın öldüğü iddiaları araştırma konusu olmaya devam ederken Özgür Ozan öldü iddialarının söylentiden ibaret olduğu ortaya çıktı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Bu olay sonrasında Özgür Ozan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. En çok merak edilen ise eşi oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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