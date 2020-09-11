Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Dizide koronavirüse yakalanan Hüsnü...
2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın Özgür Ozan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaların bir gerçeklik payı olmasa da Özgür Ozan günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin eşleri.
11.09.2020 12:38
- Son Güncelleme: 11.09.2020 12:38
DİĞER GALERİLER