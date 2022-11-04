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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Babasını bir hafta önce kaybeden Özgür Ozan Instagram'dan yaptığı paylaşımla önceki gün herkesi duygulandırdı. Ardından Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuğu olan oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

04.11.2022 13:33 - Son Güncelleme: 04.11.2022 13:33
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar çiftin iki de çocukları var...

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Daha sonra ise Arka Sokaklar dizisine transfer olan ve uzun yıllar Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar kör kütük aşık oldular

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar da en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı arattı.

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