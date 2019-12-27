Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın dizide 5 çocuğu var ama... İşte Özgür Ozan'ın çocukları
Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın değişmeyen nadir karakterlerinden biri Hüsnü Çoban. Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan yıllardır bu karakteri başarıyla canlandırıyor. Hüsnü Çoban karakteriyle o kadar özdeşleşti ki Özgür Ozan, dizideki çocuklarını gerçekten de çocuğu zannedenler var. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayatta 2 çocuğu bulunuyor. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin çocukları.
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan hafızalarda bu karakterle yer edindi. Daha önce de Çocuklar Duymasın'da rol almış ve hala hafızalarda yeri olan Selami karakterini canlandırmıştı.
Dizide 5 çocuğu olsa da Özgür Ozan'ın gerçekte 2 çocuğu bulunuyor. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin çocukları.