Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın dizide 5 çocuğu var ama... İşte Özgür Ozan'ın çocukları

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın değişmeyen nadir karakterlerinden biri Hüsnü Çoban. Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan yıllardır bu karakteri başarıyla canlandırıyor. Hüsnü Çoban karakteriyle o kadar özdeşleşti ki Özgür Ozan, dizideki çocuklarını gerçekten de çocuğu zannedenler var. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayatta 2 çocuğu bulunuyor. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin çocukları.

27.12.2019 12:18 - Son Güncelleme: 27.12.2019 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





