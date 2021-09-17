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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan kaç yaşında sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşı duyanları şaşkına çevirirken Özgür Ozan'ın dizide Mesut karakterini canlandıran rol arkadaşı Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Özgür Ozan kaç yaşındaymış...

17.09.2021 23:53 - Son Güncelleme: 18.09.2021 00:44
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle ise hafızalara kazındı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Geçen aylarda diziden ayrıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Özgür Ozan, çıkan haberlerin aksine bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıktı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan kaç yaşında sorusunun yanıtını arattı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu

Ünlü oyuncunun yaşı duyanları şaşkına çevirirken Özgür Ozan'ın dizide Mesut karakterini canlandıran rol arkadaşı Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

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