Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Şevket Çoruh ile arasındaki fark olay oldu
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan bakın kaç yaşındaymış! Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan kaç yaşında sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşı duyanları şaşkına çevirirken Özgür Ozan'ın dizide Mesut karakterini canlandıran rol arkadaşı Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Özgür Ozan kaç yaşındaymış...
17.09.2021 23:53
- Son Güncelleme: 18.09.2021 00:44
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle ise hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncunun yaşı duyanları şaşkına çevirirken Özgür Ozan'ın dizide Mesut karakterini canlandıran rol arkadaşı Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti.