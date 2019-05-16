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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde uzun süredir Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide eşi Aylin ile sık sık sıkıntılar yaşayan Hakan karakterini canlandırıyor. Daha önce pek çok dizide rol alan Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında eşi Ezgi Sertel ile evlenmişti. Peki Ozan Çobanoğlu'nun babasının kim olduğunu biliyor musunuz? Oğlundan daha ünlü olan o babayı duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

16.05.2019 17:33 - Son Güncelleme: 16.05.2019 17:48
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandırıyor Ozan Çobanoğlu. Diziye sonradan katılan Ozan Çobanoğlu 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile hayatını birleştirmişti.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim

Ozan Çobanoğlu'nun şöhreti tabi ki bu dizi ile gelmedi. Babası ondan çok daha ünlü çıktı. Ozan Çobanoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası o ünlü isim çıktı! Bakın kim

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