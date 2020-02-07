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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

İlk olarak 2006 yılında karşımıza çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türkiye'de yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri. Bu kadar uzun süredir ekranlarda olan bir dizi olarak kadrosuna pek çok insan girdi, çıktı. Onlardan biri Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu. Diziye daha sonradan giren Ozan Çobanoğlu yine kendisi gibi ekranlarda gördüğümüz bir yüz olan Ezgi Sertel ile evli. Ailenin tek ünlüsü o değil. Meğer Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isimmiş. İşte başta Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri ve babaları...

07.02.2020 11:16 - Son Güncelleme: 07.02.2020 11:24
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü biri çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri ve babaları...

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

PINAR ALTUĞ

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

ÇAĞLA ŞIKEL

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isim çıktı! Bakın kim
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