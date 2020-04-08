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Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı. Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, ikinci bebeği Uğur Berk'i dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 1 hafta önce doğum yapan Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

08.04.2020 12:49 - Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldı. Takvimler 2004 yılını gösteriyordu. O dönemde ekranlarda yarışmaların saltanatı sürüyordu. Genç yetenekler keşfetmeyi amaçlayan müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye ile adını duyurdu Pınar Aydın. Ünlü oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından ikinci bebeği Uğur Berk'i dünyaya getirdiğini duyurdu.

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Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Pınar Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı.

Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

İKİNCE KEZ ANNE OLDU

Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu.


Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Aydın, oğlu ile çekilen karesini paylaştı.

Aydın, paylaşımına "Tam 1 hafta olduk. Hoş geldin bebeğim... Uğur Berk, 31 Mart 2020..." notunu düştü.

Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Şimdi mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi.

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