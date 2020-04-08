Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Arka Sokaklar'ın güzeli Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

Arka Sokaklar dizisi ile milyonları kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Pınar Aydın, Instagram hesabından müjdeyi verdi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Pınar Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı. Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, ikinci bebeği Uğur Berk'i dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 1 hafta önce doğum yapan Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve çocukları...

08.04.2020 12:49 - Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





