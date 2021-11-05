Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün meğer bir kiz kardeşi varmış! Hadi ayırt edin edebiliyorsanız Ela Yörüklü...
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Arka Sokaklar ile her cuma izleyici karşısına çıkan Ela Yörüklü hakkında araştırma yapanlar bir ikiz kardeşi olduğunu duyunca inanamadı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Ezgi karakteriyle gönüllere taht kuran Ela Yörüklü hakkında araştırma yapanlar bir ikiz kardeşi olduğunu duyunca şaştı kaldı. Ela Yörüklü'nün ünlü olma hikayesinde adı geçen Ali Emre Yörüklü, Ela'nın erkek kopyası gibi. Bakın Ela ünlü olma hikayesini nasıl anlatıyor:
'Bir gün ikiz kardeşim Ali ile gece sinemasına gitmiştik. Çıkışta telefonuma bir baktım menajerim Emrah'tan bir sürü cevapsız arama var. Saat gece 12'yi geçmişti hemen geri aradım. Bana "Ela yarın sabah erkenden Erler Film'e görüşmeye gidiyorsun" dedi.
O zamanlar Bursa'da ailemle yaşıyordum. Sabah apar topar İstanbul'a geldim. Tanıştık, görüştük ve anlaştık. Her şey çok hızlı oldu. Sanıyorum 1 hafta sonra sete çıktım.
İlk 3 bölüm boyunca çekimlerden kalan zamanımı ev bakmaya harcadım. "Arka Sokaklar"a başladıktan 3 hafta sonra ancak eve çıktım. Tatlı bir telaşla başlayan, oldukça heyecanlı ve aksiyonlu gelişen bir giriş oldu benim için.'