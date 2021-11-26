Arka Sokaklar’ın Ezgi’si Ela Yörüklü’nün meğer bir ikizi varmış! Görenler gözlerine inanmıyor meğer kardeşi...

'Bir gün ikiz kardeşim Ali ile gece sinemasına gitmiştik. Çıkışta telefonuma bir baktım menajerim Emrah'tan bir sürü cevapsız arama var. Saat gece 12'yi geçmişti hemen geri aradım. Bana "Ela yarın sabah erkenden Erler Film'e görüşmeye gidiyorsun" dedi.

O zamanlar Bursa'da ailemle yaşıyordum. Sabah apar topar İstanbul'a geldim. Tanıştık, görüştük ve anlaştık. Her şey çok hızlı oldu. Sanıyorum 1 hafta sonra sete çıktım.

İlk 3 bölüm boyunca çekimlerden kalan zamanımı ev bakmaya harcadım. "Arka Sokaklar"a başladıktan 3 hafta sonra ancak eve çıktım. Tatlı bir telaşla başlayan, oldukça heyecanlı ve aksiyonlu gelişen bir giriş oldu benim için.'