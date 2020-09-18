Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali herkesi şaşırttı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Ela Yörüklü'nün çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
18.09.2020 12:30
- Son Güncelleme: 18.09.2020 12:30
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