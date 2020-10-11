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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Gamze Özçeik'in kardeşi Meltem...

11.10.2020 09:19 - Son Güncelleme: 11.10.2020 09:22
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. İşte şimdilerde kardeşi Meltem ile milyonlarca insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik ve kardeşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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