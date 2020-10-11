Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'e bakın! Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. İşte şimdilerde kardeşi Meltem ile milyonlarca insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik ve kardeşi...