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Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın yayınladı: Torun sevgisi de bambaşka...

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Engin Balkan karakteriyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündem oldu. Filiz Akın, torununun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını yayınladı. Akın'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken İlker İnanoğlu'nun oğlunu görenler "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 13:21 Güncelleme 13 Şubat 2024, 13:25
Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın yayınladı: Torun sevgisi de bambaşka... 1

Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Yumurcak'la daha küçücük yaşlarda kameralarla tanışmıştı.

Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın yayınladı: Torun sevgisi de bambaşka... 2

Annesi Filiz Akın gibi oyunculuğu tercih eden ve yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Engin Balkan karakteriyle hafızalara kazındı.

Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın yayınladı: Torun sevgisi de bambaşka... 3

Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündem oldu.

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