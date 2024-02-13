Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın yayınladı: Torun sevgisi de bambaşka...

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Engin Balkan karakteriyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündem oldu. Filiz Akın, torununun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını yayınladı. Akın'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken İlker İnanoğlu'nun oğlunu görenler "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu.