Arka Sokaklar’ın Engin’i İlker İnanoğlu bakın kaç yaşındaymış! Yeşilçam’ın Yumurcak’ı Filiz Akın’ın biricik oğlu meğer...
Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu bakın kaç yaşındaymış! Türk Sineması'nda rol aldığı Yumurcak karakteri ile hafızalara kazınan İlker İnanoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken İlker İnanoğlu'nun Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşları Özgür Ozan ve Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın İlker İnanoğlu kaç yaşındaymış...
22.10.2021 21:16
- Son Güncelleme: 22.10.2021 21:16
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İlker İnanoğlu, çocukken canlandırdığı Yumurcak karakteri ile hafızalara kazındı.
Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Engin karakterini canlandıran oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yıllarca ekranlarda izlediğimiz oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken İlker İnanoğlu'nun Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşları Özgür Ozan ve Şevket Çoruh ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti.