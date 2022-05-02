Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti
Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Survivor'ın eski yarışmacısı Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geldi. Bayram tatili için sevgilisi Allan Hakko ile rotalarını Bodrum'a çeviren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Oflaz, iskelede verdiği bikinili pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Merve Oflaz'ın çok konuşulan o pozları...
02.05.2022 22:21 - Son Güncelleme: 02.05.2022 22:21
Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanan Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geldi.
Bayram tatili için sevgilisi Allan Hakko ile rotalarını Bodrum'a çeviren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.