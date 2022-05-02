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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Survivor'ın eski yarışmacısı Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geldi. Bayram tatili için sevgilisi Allan Hakko ile rotalarını Bodrum'a çeviren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Oflaz, iskelede verdiği bikinili pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Merve Oflaz'ın çok konuşulan o pozları...

02.05.2022 22:21 - Son Güncelleme: 02.05.2022 22:21
Arka Sokaklar’ın Bahar’ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanan Merve Oflaz, yarışmanın ardından oyunculuğa soyundu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Arka Sokaklar’ın Bahar’ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geldi.

Arka Sokaklar’ın Bahar’ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Bayram tatili için sevgilisi Allan Hakko ile rotalarını Bodrum'a çeviren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Arka Sokaklar’ın Bahar’ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Oflaz, iskelede verdiği bikinili pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar’ın Bahar’ıydı! Survivor’ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz yaza hızlı giriş yaptı! Bikinili iskele pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncunun "Yaza hızlı bir giriş" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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