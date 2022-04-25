Arka Sokaklar'ın Bahar'ıydı! Merve Oflaz süper minisiyle balkonda şov yaptı! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Son hali olay
Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışma programı ile adını duyuran Merve Oflaz, ardından Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Oflaz, Allan Hakko ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Oflaz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, süper mini şortuyla balkonda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Elindeki çiçeklerle kamera karşısına geçerek 'bahar' pozu veren Oflaz'ın paylaşımını gören dönüp bir daha baktı. İşte Merve Oflaz'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
25.04.2022 18:32 - Son Güncelleme: 25.04.2022 18:54
Ekranların tanınan simalarından Merve Oflaz, Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışma programları ile adını duyurdu. Ardından Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Oflaz, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Merve Oflaz, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, süper mini şortuyla balkonda verdiği bir pozu "rengarenk" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.