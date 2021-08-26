Arka Sokaklar’ın Bahar’ı Merve Oflaz önce sevgilisinin kucağında poz verdi sonra spor salonunda şov yaptı! Yatak odası paylaşımı...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle adından söz ettiren Merve Oflaz, geçen haftalarda diziye veda ettiği yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Oyunculuğu ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Oflaz, geçtiğimiz günlerde ise yatak odasından yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Oflaz, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, ilk olarak sevgilisi Allan Hakko'nun kucağına oturarak verdiği bir poz yayınladı ve yıldönümlerini kutladı. Oflaz daha sonra ise spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Oflaz'ın her iki paylaşımı da yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte o paylaşımlar...
26.08.2021 18:45
- Son Güncelleme: 26.08.2021 18:51
Merve Oflaz, Bahar karakterini canlandırdığı Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a veda etti. Veda haberleriyle uzun süre gündem olan oyuncu, daha sonra ise sosyal medya hesabında yaptığı yatak odası paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Oflaz, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.