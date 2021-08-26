Arka Sokaklar’ın Bahar’ı Merve Oflaz önce sevgilisinin kucağında poz verdi sonra spor salonunda şov yaptı! Yatak odası paylaşımı...

Merve Oflaz, Bahar karakterini canlandırdığı Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a veda etti. Veda haberleriyle uzun süre gündem olan oyuncu, daha sonra ise sosyal medya hesabında yaptığı yatak odası paylaşımıyla çok konuşuldu.