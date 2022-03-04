Arka Sokaklar’ın Avukat Başak’ı Perihan Ünlücan’ın eski eşi bakın kim! O da tanıdıkmış! ‘5 gün flört ettik 6’ncı günün sonunda...’

Ünlü oyuncunun evlendikten sonra verdiği bir röportajındaki şu ifadeler dikkat çekti: "Evlenmeden iki sene önce tanışmıştık. Bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Yılda bir iki kere arkadaş ortamında karşılaşıyorduk o kadar. Sonunda 'Keskin Bıçak' dizisinde yolumuz kesişti. Dizi bitti. 5 gün flört ettik, 6'ncı günün sonunda evlenme teklif etti ve Beyrut'ta evlendik. Benimki biraz deli cesareti oldu"