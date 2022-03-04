Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan’ın eski eşi bakın kim! O da tanıdıkmış! ‘5 gün flört ettik 6'ncı günün sonunda...’
Arka Sokaklar'ın Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın eski eşi bakın kim! Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak'ı canlandıran Perihan Ünlücan, eski eşiyle gündeme geldi. 2010 yılında nikah masasına oturan oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun evlendikten sonra verdiği bir röportajı da dikkat çekti. Bakın Perihan Ünlücan'ın eski eşi kimmiş...
04.03.2022 23:26 - Son Güncelleme: 04.03.2022 23:26
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da Avukat Başak karakterini canlandıran Perihan Ünlücan, eski eşiyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun evlendikten sonra verdiği bir röportajındaki şu ifadeler dikkat çekti: "Evlenmeden iki sene önce tanışmıştık. Bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Yılda bir iki kere arkadaş ortamında karşılaşıyorduk o kadar. Sonunda 'Keskin Bıçak' dizisinde yolumuz kesişti. Dizi bitti. 5 gün flört ettik, 6'ncı günün sonunda evlenme teklif etti ve Beyrut'ta evlendik. Benimki biraz deli cesareti oldu"