Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: "Yaşlanmışsın"
Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Arka Sokaklar dizisinden apar topar çıkmıştı, 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Korkmaz'ı görenler "Yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış" yorumlarında bulundu.
07.04.2023 15:08 - Son Güncelleme: 07.04.2023 15:12
"YAŞLANMIŞSIN"
Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Diziden apar topar çıkmıştı, 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi.
Alp Korkmaz diziden ayrılmaya karar vermişti. Alp Korkmaz, diziden ayrılma kararı alınca senarist önce Ali'yi, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirmiş ve ardından kendisini bile göstermeden bir mayınla patlatıp öldürmüştü.
Tiyatro yapmaya devam ederken gözlerden uzak bir hayat da süren 42 yaşındaki Alp Korkmaz'ın son haline yorum yağdı.
Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ı görenler "Abi yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış", "Vay be gençlik gitmiş" yorumlarında bulundu.