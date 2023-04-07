RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: "Yaşlanmışsın"

Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: "Yaşlanmışsın"

Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Arka Sokaklar dizisinden apar topar çıkmıştı, 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Korkmaz'ı görenler "Yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış" yorumlarında bulundu.

07.04.2023 15:08 - Son Güncelleme: 07.04.2023 15:12
Arka Sokaklar’ın Ali’sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: Yaşlanmışsın

"YAŞLANMIŞSIN"

Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son halini görenler tanıyamadı! Diziden apar topar çıkmıştı, 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Ali’sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: Yaşlanmışsın

Alp Korkmaz diziden ayrılmaya karar vermişti. Alp Korkmaz, diziden ayrılma kararı alınca senarist önce Ali'yi, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirmiş ve ardından kendisini bile göstermeden bir mayınla patlatıp öldürmüştü.

Arka Sokaklar’ın Ali’sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: Yaşlanmışsın

Diziden apar topar çıkartılan Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Ali’sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: Yaşlanmışsın

Tiyatro yapmaya devam ederken gözlerden uzak bir hayat da süren 42 yaşındaki Alp Korkmaz'ın son haline yorum yağdı.

Arka Sokaklar’ın Ali’sinin son halini görenler tanıyamadı! Apar topar çıkmıştı 42 yaşındaki Alp Korkmaz şaşkına çevirdi: Yaşlanmışsın

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ı görenler "Abi yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış", "Vay be gençlik gitmiş" yorumlarında bulundu.

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