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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! 'O mezardan çıkıp gel!' Değişimi sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! 'O mezardan çıkıp gel!' Değişimi sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisinde Ali komiser karakteriyle tanınan Alp Korkmaz diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Yeni haliyle fotoğraflar yayımlayan ünlü oyuncunun diziden ayrılışı sevenlerini bir hayli üzmüştü. Paylaşımlarına 'O mezardan çıkıp gel' şeklinde yorumlar yapılırken, uzun saçlı yeni hali dikkatlerden kaçmadı. İşte sosyal medyayı sallayan Alp Korkmaz'ın o paylaşımları...

24.06.2022 13:51 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:51
Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Dizide Ali'nin vurularak şehit edildiği sahne izleyiciye duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'nın diziye veda ettikten sonra neler yaptığı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu profil resmine uzun saçlı halini ekledi. Oyuncunun diziye geri dönmesini isteyen hayranları da yorum kısmına düşüncelerini yazdı. İşte o yorumlar ve Alp Korkmaz'ın İnstagram paylaşımları...

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Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Zafer Özgür, Alp Korkmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Alp Korkmaz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Korkmaz'ın rol aldığı son bölümde Ali karakteri vurularak şehit edilmişti.

Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Ali'nin diziden ayrılışı gösterilirken bile yüzünün görünmemesi ise izleyicinin kafasında soru işareti bırakmıştı.

Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Diziden ayrıldığından beri herhangi bir açıklama yapmayan Alp Korkmaz'ın anlaşması bittiği için veda ettiği ortaya çıktı.

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