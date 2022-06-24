Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Vurularak öldürülmüştü! ’O mezardan çıkıp gel!’ Değişimi sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Dizide Ali'nin vurularak şehit edildiği sahne izleyiciye duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'nın diziye veda ettikten sonra neler yaptığı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu profil resmine uzun saçlı halini ekledi. Oyuncunun diziye geri dönmesini isteyen hayranları da yorum kısmına düşüncelerini yazdı. İşte o yorumlar ve Alp Korkmaz'ın İnstagram paylaşımları...