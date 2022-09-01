Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik'in olay görüntülerine yorum yağdı: "Hüsnü komiser devreye"
Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı olay görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik Instagram'dan paylaştığı son karelerle sosyal medya kullanıcılarına, "Hüsnü komiser devreye" yorumları yaptırdı.
01.09.2022 10:30 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:35
"HÜSNÜ KOMİSER DEVREYE"
Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik'in olay görüntülerine yorum yağdı.
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, dördüncü sınıfta tiyatro ile tanıştı. İlkokul ikinci sınıfta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Geyik, tiyatroya aşık oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi'nde rol aldı.