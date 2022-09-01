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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik'in olay görüntülerine yorum yağdı: "Hüsnü komiser devreye"

Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik'in olay görüntülerine yorum yağdı: "Hüsnü komiser devreye"

Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı olay görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik Instagram'dan paylaştığı son karelerle sosyal medya kullanıcılarına, "Hüsnü komiser devreye" yorumları yaptırdı.

01.09.2022 10:30 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:35
Arka Sokaklar’ın alımlı güzeli Zeliş’i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik’in olay görüntülerine yorum yağdı: Hüsnü komiser devreye

"HÜSNÜ KOMİSER DEVREYE"

Arka Sokaklar'ın alımlı güzeli Zeliş'i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik'in olay görüntülerine yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın alımlı güzeli Zeliş’i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik’in olay görüntülerine yorum yağdı: Hüsnü komiser devreye

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde Bebek'te havuz çıkışı ayağındaki sargıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın alımlı güzeli Zeliş’i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik’in olay görüntülerine yorum yağdı: Hüsnü komiser devreye

Yüsra, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana."

Arka Sokaklar’ın alımlı güzeli Zeliş’i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik’in olay görüntülerine yorum yağdı: Hüsnü komiser devreye

'1 HAFTA OLDU HALA GEÇMEDİ'
"Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım; dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" dedi.

Arka Sokaklar’ın alımlı güzeli Zeliş’i hem alttan hem üstten açtı Yüsra Geyik’in olay görüntülerine yorum yağdı: Hüsnü komiser devreye

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, dördüncü sınıfta tiyatro ile tanıştı. İlkokul ikinci sınıfta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Geyik, tiyatroya aşık oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi'nde rol aldı.

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