Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz'ın babası da Arka Sokaklar yıldızıymış gören inanamadı! Ölüp neden ayrıldığı merak edilen Alp...
Arka Sokaklar ile özdeşleşen bir isim daha 15 yıl sonra diziye veda etti... Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, yaz arasında Onur Bay, Yüsra Geyik gibi kemik kadrodan 2 ismi veda etmişti. Ancak Arka Sokaklar'ın ayrılıkları sadece bununla sınırlı kalmadı. Dizide 15 yıldır Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz ölerek diziye veda etti. Alp Korkmaz'ın ayrılığı sonrası diziden neden ayrıldı, öldü mü, Alp Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını arayanların karşısına babası hakkındaki o şoke eden gerçek çıktı. Alp Korkmaz'ın babası da Arka Sokaklar'da rol alıyormuş. İşte detaylar...
"Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Ali çatışmada ağır yaralanır... Arka Sokaklar Ali'nin son bölümde şehit olduğu ve diziden ayrıldığı açıklandı.
ALP KORKMAZ KİMDİR?
Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır, Lise öğrenimini ise Çanakkale'de tamamlamıştır.
Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü. Döneli henüz 1 ay olmasına karşın Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırdı.
2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrılmıştır. Vatanî görevini (askerlik), 333. Kısa Dönem olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamlamıştır.
Arka Sokaklar macerası son bulan Alp Korkmaz'ın babası hakkında gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Meğer Alp Korkmaz'ın babası da Arka Sokaklar'da rol alıyormuş. İşte başta Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Kormaz olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.