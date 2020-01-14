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Arka Sokaklar'a damga vurmuştu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Arka Sokaklar dizisiyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı. İşte Arka Sokaklar dizisine Gamze Özçelik ile birlikte damga vuran Uğur Pektaş'ın son hali...

14.01.2020 19:58 - Son Güncelleme: 14.01.2020 20:01
Arka Sokaklar'a damga vurmuştu!! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.

Arka Sokaklar'a damga vurmuştu!! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'a damga vurmuştu!! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Arka Sokaklar'a damga vurmuştu!! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Arka Sokaklar'a damga vurmuştu!! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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