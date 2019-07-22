GaleriMagazin

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Hem Kurtlar Vadisi hem de 13 sezon devam eden Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan bir isim Zafer Ergin. 76 yaşındaki başarılı oyuncunun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sadece o mu? Tabi ki hayır. Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde de rol alan oyuncunun, dizideki rol arkadaşlarının yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere, Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleri.

22.07.2019 16:47 - Son Güncelleme: 22.07.2019 17:03
Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Kurtlar Vadisinin oyuncularını yıllar bakın nasıl değiştirdi. İşte değişimlerine şaşıracağınız o kareler...


Selçuk Yöntem

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Osman Wöber

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Sönmez Atasoy

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Nişan Şirinyan

Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı

Baykal Saran

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle görüntülenince: İyice hanım köylü oldu...
Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle görüntülenince: İyice hanım köylü oldu...