Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Bu fotoğraf görenleri çok şaşırttı
Hem Kurtlar Vadisi hem de 13 sezon devam eden Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan bir isim Zafer Ergin. 76 yaşındaki başarılı oyuncunun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Sadece o mu? Tabi ki hayır. Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde de rol alan oyuncunun, dizideki rol arkadaşlarının yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere, Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleri.
22.07.2019 16:47
- Son Güncelleme: 22.07.2019 17:03
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