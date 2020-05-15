RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri ile gönüllere taht kuran Özgür Ozan hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ı, dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in Instagram'ında görenler çok şaşırdı. Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid'in Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzemesi, sosyal medyada en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ağızları açık bırakan benzerliği ve ünlülerin aileleri...

15.05.2020 13:27 - Son Güncelleme: 15.05.2020 13:58
Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

Kanal D ekranlarında 13 sezondur yayınlanan ve en uzun soluklu dizi olma başarısı gösteren Arka Sokaklar'da oynayan karakter ise oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan bu karakterle adeta bütünleşti. Vatandaşlar Hüsnü Çoban yani Özgür Ozan hakkında araştırma yaparken dünyaca ünlü kardeşlerin babasına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte ünlülerin aileleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

Danillo'nun annesi Emillia

Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

BELÇİM BİLGİN VE BABASI

Abdurrahim Bilgin

Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

SILA VE BABASI

Şükrü Gençoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?
Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile fotoğrafı ortaya çıktı! Yasak aşk resmen belgelendi! Buket Aydın kimdir?