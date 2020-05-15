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Arka Sokaklar komiseri Hüsnü Çoban' Gigi Hadid'in Instagram'ında! Özgür Ozan'a bakın...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri ile gönüllere taht kuran Özgür Ozan hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ı, dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in Instagram'ında görenler çok şaşırdı. Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid'in Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzemesi, sosyal medyada en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ağızları açık bırakan benzerliği ve ünlülerin aileleri...

15.05.2020 13:27 - Son Güncelleme: 15.05.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





