Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'iydi... Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü!

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altına alındı. Arka Sokaklar dizisinin güzel oyuncusu Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

01.01.2020 22:41 - Son Güncelleme: 01.01.2020 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





