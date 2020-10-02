Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarıydılar... Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan kız arkadaşı Hanne ile...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu ve çift ilişkilerini yeniden sonlandırma kararı aldı. Gamze Özçelik, oğlu Murathan ve kız arkadaşı Hanne'nn oyun oynarlarken çektiği fotoğrafı sosyal medyadan yüreği gibi güzel sözlerle paylaştı. Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın kız arkadaşı Hanne ile fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Gamze Özçelik'ten oğlunun masal gibi fotoğrafına şiir gibi not...
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın evliliğinden dünyaya gelen Murathan, annesinin paylaşımı ile sosyal medya gündeminde yerini aldı. Oyunculuk kariyerini bırakarak kendisini yardımseverliğe adayan 38 yaşındaki Gamze Özçelik, Instagram'dan oğlu Murathan ve kız arkadaşı Hanne'nin oyun oynadıkları sırası çektiği fotoğrafları paylaştı.
"Oğul Murathan ve arkadaşı Hanne'nin yaşadıkları anları ve fotoğraflarını gördükten sonra uzun düşüncelere daldım. Herşey nasıl da olduğu gibi.. Zıplıyorlar, tırmanıyorlar, çilek sepetini beraber taşıyorlar ve sadece o anı yaşıyorlar. Birbirleriyle ilgili bir dertleri yok, beklentileri yok. Murathan kendi gibi, Hanne kendi gibi..
Nasıl güzel.. Masal gibi İçimizdeki çocuğu hiç kaybetmediğimiz bir ömür duasıyla..." notunu düştü.