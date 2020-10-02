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Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarıydılar... Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan kız arkadaşı Hanne ile...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ünlü çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmışlardı. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü, kocaman oldu ve çift ilişkilerini yeniden sonlandırma kararı aldı. Gamze Özçelik, oğlu Murathan ve kız arkadaşı Hanne'nn oyun oynarlarken çektiği fotoğrafı sosyal medyadan yüreği gibi güzel sözlerle paylaştı. Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın kız arkadaşı Hanne ile fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Gamze Özçelik'ten oğlunun masal gibi fotoğrafına şiir gibi not...

02.10.2020 17:32 - Son Güncelleme: 02.10.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





