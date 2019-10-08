Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar onu böyle değiştirmiş...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Soylu namıdiğer 'Rıza Baba' rolüyle hafızalara kazınan, usta oyuncu Zafer Ergin hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri, dizide 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Arka Sokakları'ın 'Rıza Baba'sı Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar'da Rıza Soylu namıdiğer 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

08.10.2019 23:04 - Son Güncelleme: 08.10.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





