GaleriMagazin

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Pektaş'ın son halini gören sevenleri, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...

04.12.2019 04:54 - Son Güncelleme: 04.12.2019 04:58
Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri 'Komiser Murat'a hayat veren yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

İşte Uğur Pektaş ve diğer ünlülerin şaşkına çeviren değişimleri...

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Uğur Pektaş

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Uğur Pektaş

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Uğur Pektaş

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ büyüdü, yakışıklılığıyla hayran bıraktı