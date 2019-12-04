Arka Sokaklar dizisinin 'Murat Komiser'iydi... Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Pektaş'ın son halini gören sevenleri, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...
04.12.2019 04:54
- Son Güncelleme: 04.12.2019 04:58
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