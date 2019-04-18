Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, dizideki karakteriyle adeta bütünleşti. Artık herkes onu Hüsnü Çoban olarak tanıyor ancak Özgür Ozan, dünyaca ünlü kardeşlerin babasına benzerliğiyle dikkat çekti. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! Onların fotoğraflarını yan yana görünce dönüp bir daha bakacaksınız!

18.04.2019 13:11 - Son Güncelleme: 18.04.2019 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





