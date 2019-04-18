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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, dizideki karakteriyle adeta bütünleşti. Artık herkes onu Hüsnü Çoban olarak tanıyor ancak Özgür Ozan, dünyaca ünlü kardeşlerin babasına benzerliğiyle dikkat çekti. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! Onların fotoğraflarını yan yana görünce dönüp bir daha bakacaksınız!

18.04.2019 13:11 - Son Güncelleme: 18.04.2019 13:16
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran ve tüm Türkiye'nin Hüsnü babası haline gelen Özgür Ozan, dünyaca ünlü kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'e benzetildi. İşte herkesi hayrete düşürecek olan o benzerlik!

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Bensu Soral'a benzeyen isimler gün geçtikçe artıyor.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Bensu Soral sosyal medya fenomeni Caria Malla'na benzetiliyor. Bu sosyal medya fenomeninin gözleri, burnu ve dudakları Bensu Soral'a benzetiliyor. Sizce de öyle değil mi?

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

İspanyol internet fenomeni Rocio Caballero Camacho da Bensu Soral'a kardeşi kadar benziyor.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın pes dedirten benzerliği! Görenler hayrete düştü!

Bensu Soral'ın Bedirhan adında ise ikizi var.

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