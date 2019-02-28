Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın küçük oğlu babasından daha popüler oldu!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan izleyicinin gönlünü öyle bir kazanmış ki hakkında her şey merak ediliyor. 506. bölümü geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan, hayranları tarafından mercek altına alındı. 53 yaşındaki iki erkek çocuk babası Özgür Ozan'ın oğullarını görenler şaşırdı. İşte Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın kendisinden daha çok konuşulan oğulları...

28.02.2019 13:37 - Son Güncelleme: 28.02.2019 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





