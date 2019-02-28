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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın küçük oğlu babasından daha popüler oldu!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan izleyicinin gönlünü öyle bir kazanmış ki hakkında her şey merak ediliyor. 506. bölümü geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan, hayranları tarafından mercek altına alındı. 53 yaşındaki iki erkek çocuk babası Özgür Ozan'ın oğullarını görenler şaşırdı. İşte Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın kendisinden daha çok konuşulan oğulları...

28.02.2019 13:37 - Son Güncelleme: 28.02.2019 13:41
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğlunu görenler şaşırdı

Arka Sokaklar dizinde Hüsnü Çoban karakteriyle gönülleri kazanan Özgür Ozan'ın oğulları Derin Deniz ve Ali Demir'i görenler şaşırdı. İkinci kez babalık duygusunu yaşayan Özgür Ozan'ın küçük oğlu Ali Demir Ozan, sosyal medyada babasından daha popüler oldu... İşte ünlü isimlerin çocukları...

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğlunu görenler şaşırdı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğlunu görenler şaşırdı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğlunu görenler şaşırdı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğlunu görenler şaşırdı

YASEMİN CONKA İLE OĞLU SARP

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