Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi çok farklı biri!
Arka Sokaklar'da bir zamanlar Murat Komiser'i canlandıran oyuncu Uğur Pektaş, artık çok farklı biri oldu. Hac ve Umre turizmi işine giren Pektaş, bundan sonraki projelerde 'Türkan Şoray kuralları' uygulayacağını açıkladı. Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başlamıştı.
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş görenleri şaşırttı. Yarışma programı ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında da çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde "Murat" karakteri ile gönülleri fethetmişti. Dizide partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken çift oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eşleri..
UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.
2005 yılında katıldıüı Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Acun Ilıcalı sayesinde keşfedilen Uğur Pektaş, Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadığı Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murar karakterine hayat verdi.
Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.