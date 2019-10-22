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Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a hayat veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan başarılı oyuncu Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Dizide 'Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın son hali...

22.10.2019 23:23 - Son Güncelleme: 22.10.2019 23:26
Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a haya veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a haya veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a haya veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı.

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a haya veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın herkesi şaşırtan son hali...

Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat'a haya veren Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Uğur Pektaş

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