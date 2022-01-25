Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç son haliyle sosyal medya gündeminde. 2007 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sık sık kaslı vücudunu sergileyen Sevda Dalgıç'ın son hali ise olay oldu. İşte Sevda Dalgıç'ın değişimi...
25.01.2022 14:15
- Son Güncelleme: 25.01.2022 14:17
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor! Ünlü oyuncu adeta bambaşka biri oldu çıktı...
2007 yılında yayınlanan ve bir dönenemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisinde Özge'si Sevda Dalgıç son hali ile görenleri şaşkına uğrattı.