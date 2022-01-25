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Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin Özge'si Sevda Dalgıç son haliyle sosyal medya gündeminde. 2007 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sık sık kaslı vücudunu sergileyen Sevda Dalgıç'ın son hali ise olay oldu. İşte Sevda Dalgıç'ın değişimi...

25.01.2022 14:15 - Son Güncelleme: 25.01.2022 14:17
Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor! Ünlü oyuncu adeta bambaşka biri oldu çıktı...

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Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

2007 yılında yayınlanan ve bir dönenemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisinde Özge'si Sevda Dalgıç son hali ile görenleri şaşkına uğrattı.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

Sevda Dalgıç, uzun bir süre sessizlikten sonra Avlu dizisiyle ekranlara dönüş yapmıştı.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu değişimiyle dikkat çekiyor.

Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ın son haline bakın! Gören tanıyamıyor dönüp bir daha bakıyor adeta bambaşka biri oldu çıktı

İşte başta Sevda olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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