Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla şov yaptı! Bikinisi ile peş peşe paylaştı son hali dikkat çekti
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla şov yaptı! Bikinisi ile peş peşe paylaştı… 2007 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla gündeme geldi. Tatil sezonunu Fethiye'de açan oyuncu, deniz kenarında çektiği videolarla adeta sosyal medyayı salladı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Dalgıç'ın son hali ise olay oldu. İşte Sevda Dalgıç'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları…
13.07.2021 20:16
- Son Güncelleme: 13.07.2021 20:31
Sevda Dalgıç, yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini de Hamdi Alkan'ın üstlendiği Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve spor eğitmenliği yapan Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geldi.
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Dalgıç, deniz kenarında bikinisi ile çektiği videoları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Art arda paylaşımda bulunan oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kaslı vücudu ile objektif karşısına geçen Dalgıç'a takipçileri övgü yağdırdı.
Öte yandan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi de olay oldu. İşte başta Sevda Dalgıç olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…