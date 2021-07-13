Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla şov yaptı! Bikinisi ile peş peşe paylaştı son hali dikkat çekti

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kaslı vücuduyla şov yaptı! Bikinisi ile peş peşe paylaştı… 2007 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarla gündeme geldi. Tatil sezonunu Fethiye'de açan oyuncu, deniz kenarında çektiği videolarla adeta sosyal medyayı salladı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Dalgıç'ın son hali ise olay oldu. İşte Sevda Dalgıç'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları…

13.07.2021 20:16 - Son Güncelleme: 13.07.2021 20:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





